В МИДе рассказали, сколько украинских политзаключенных остается в РФ

После второго масштабного обмена пленными, который состоялся 29 декабря, в России за решеткой остаются около сотни украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Так, МИД призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.

Также Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев.