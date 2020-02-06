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06 лютого 2020, четвер, 16:23 13
Суспільство 2020-02-06T16:24:16+02:00
Українські Новини
Серед заражених коронавірусом на лайнері в Японії українців немає

Серед заражених коронавірусом на лайнері в Японії українців немає

Елена Новикова
Лайнер, зараження, Українці, Коронавірус
Круїзне судно Diamond Princess. Скріншот: youtube/KyodoNews
Круїзне судно Diamond Princess. Скріншот: youtube/KyodoNews

На борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess, де зафіксували 10 випадків зараження китайським коронавірусом і де знаходяться 25 громадян України, заражених українців немає. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Повідомляється, що були відібрані зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу. Отримані результати тестування 31 зразка, 10 з яких виявилися позитивними на коронавірус 2019-nCoV. За інформацією контактної особи ММСП Японії громадян України серед зазначених 10-ти підтверджених випадків немає.

Також зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Японії переводить пацієнтів з підтвердженою інфекцією нового коронавіруса в діагностичні лікарні в Японії і здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири та члени екіпажу, в тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні не менше 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, круїзний лайнер Diamond Princess відправили на карантин з 4 лютого.

Також 5 лютого в Гонконзі через підозри на зараження китайським коронавірусом на карантин відправили круїзний лайнер World Dreamс майже двома тисячами осіб.

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