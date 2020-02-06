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06 лютого 2020, четвер, 16:14 9
Політика 2020-02-06T16:14:30+02:00
Українські Новини
СБУ наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1"

СБУ наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1"

Влада Билоус
Влада Билоус
Обшуки, СБУ, Обшук на

Служба безпеки України наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Співробітники СБУ діяли виключно в межах чинного законодавства на підставі рішення слідчого судді", - сказано в ньому.

Також у повідомленні сказано, що слідчий суддя визнав також необхідність обшукати помешкання деяких працівників каналу.

Наголошується, що глобальних обшуків на телеканалі не було, а правоохоронці обшукали тільки робочі місця окремих журналістів.

На даний момент СБУ встановлює причетність окремих журналістів до справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Правоохоронці також вилучили комп'ютери кількох журналістів для перевірки.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" у зв'язку з чим телеканал "1+1" порахував обшуки тиском і зажадав коментарів Баканова.

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