СБУ наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1"

Служба безпеки України наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Співробітники СБУ діяли виключно в межах чинного законодавства на підставі рішення слідчого судді", - сказано в ньому.

Також у повідомленні сказано, що слідчий суддя визнав також необхідність обшукати помешкання деяких працівників каналу.

Наголошується, що глобальних обшуків на телеканалі не було, а правоохоронці обшукали тільки робочі місця окремих журналістів.

На даний момент СБУ встановлює причетність окремих журналістів до справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Правоохоронці також вилучили комп'ютери кількох журналістів для перевірки.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" у зв'язку з чим телеканал "1+1" порахував обшуки тиском і зажадав коментарів Баканова.

Навесні "1+1" покаже 7 мелодрам російською, оскільки на українському їх дивляться гірше.