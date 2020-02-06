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  • У Китаї у немовляти виявили коронавірус через добу після народження
06 лютого 2020, четвер, 16:00 7
Азія 2020-02-06T16:30:02+02:00
Українські Новини
У Китаї у немовляти виявили коронавірус через добу після народження

У Китаї у немовляти виявили коронавірус через добу після народження

Анна Рудык
Коронавірус, вірус в Китаї, коронавірус в Китаї, Спалах коронавірусу
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

У Китаї новонародженому немовляті поставили діагноз новий коронавірус, через який МАУ призупинила повітряне сполучення з Китаєм, всього через 30 годин після народження. Про це повідомляє ВВС з посиланням на повідомлення державних ЗМІ Китаю.

Так, повідомляється, що дитина народилася в епіцентрі епідемії - місті Ухань, 2 лютого.

Наголошується, що у матері дитини був позитивний результат до народження дитини. Неясно, як хвороба передавалася - в утробі матері або після народження.

Державне ЗМІ Сіньхуа повідомило про виявлення інфекції у середу пізно ввечері.

Дитина, яка важила 3,25 кг при народженні (7 фунтів 2 унції), перебувала у стабільному стані і під наглядом.

Як повідомляли Українські Новини, на круїзному лайнері в Японії зафіксували ще 10 випадків захворювання смертельним коронавірусом. Раніше через коронавірус на карантин відправили ще один круїзний лайнер з майже двома тисячами осіб.

Також 5 лютого від китайського коронавіруса за добу в провінції Хубей померли ще 70 чоловік.

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