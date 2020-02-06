У Державному космічному агентстві проходить обшук

На території Державного космічного агентства (ДКА) та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки. Про це повідомляє ДКА. Згідно з повідомленням, обшук проводиться в рамках розслідування про розтрату майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочатого в 2019 році."На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки. Підстава: розслідування за розтрату майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате в 2019 році. ДКА тісно співпрацює зі слідством і надає всю необхідну документацію", - йдеться в повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1" і вилучила комп'ютер журналіста Куксіна в ході обшуків на телеканалі "1+1". Крім того, Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.Раніше СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні".