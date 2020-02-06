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06 лютого 2020, четвер, 14:51 9
Силові структури 2020-02-06T14:52:39+02:00
Українські Новини
У Державному космічному агентстві проходить обшук

У Державному космічному агентстві проходить обшук

Валерия Драгомирова
Державне космічне агенство, ДКА, Обшуки, завод Арсенал
Державне космічне агентство. Фото: Facebook/@DKAUkraine
Державне космічне агентство. Фото: Facebook/@DKAUkraine

На території Державного космічного агентства (ДКА) та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки. Про це повідомляє ДКА.

Згідно з повідомленням, обшук проводиться в рамках розслідування про розтрату майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочатого в 2019 році.


"На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки. Підстава: розслідування за розтрату майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате в 2019 році. ДКА тісно співпрацює зі слідством і надає всю необхідну документацію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1" і вилучила комп'ютер журналіста Куксіна в ході обшуків на телеканалі "1+1".

Крім того, Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.

Раніше СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні".

 

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