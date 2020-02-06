Відео дня: у Раді депутати ледь не побились: "А за клоуна ви зараз п... отримаєте" 15:29

Звільнення Бабак з посади міністра розвитку громад і територій сталося через тиск Вавриша та Богдана, – ЗМІ 15:19

Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51

У Державному космічному агентстві проходить обшук 14:51