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05 февраля 2020, среда, 19:45 41
Силовые структуры 2020-02-05T19:46:15+02:00
Українські Новини
Обыски на телеканале "1+1" связаны с делом о прослушке, — СБУ

Обыски на телеканале "1+1" связаны с делом о прослушке, — СБУ

Таня Войтюк
СБУ, Обыск, Телеканал 1+1, Алексей Гончарук, Прослушка
Обыски на
Обыски на "1+1". Скриншот: YouTube/Свободный

Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в телеграм-канале, передают Українськi Новини.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом", - сказано в нем.

СБУ подчеркивает, что никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не производится.

"Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда", - сообщает СБУ.

Следственные действия также проводятся и относительно других лиц, они проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука, которая 15 января была распространена в сети. На аудиозаписи біло якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

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