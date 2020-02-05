Обыски на телеканале "1+1" связаны с делом о прослушке, — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в телеграм-канале, передают Українськi Новини.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом", - сказано в нем.

СБУ подчеркивает, что никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не производится.

"Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда", - сообщает СБУ.

Следственные действия также проводятся и относительно других лиц, они проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука, которая 15 января была распространена в сети. На аудиозаписи біло якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.