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29 ноября 2019, пятница, 16:47 61
Силовые структуры 2019-11-29T16:56:04+02:00
Українські Новини
СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

Укргаздобыча, Нацполиция, СБУ, Обыски

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Утром 29 ноября 2019 в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что во время обыска была изъята компьютерная техника, при этом постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось.

Также сообщается, что со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию.

При этом источник в СБУ сообщил, что Нацполиция проводит обыски и все происходит в рамках действующего законодательства.

При этом источник отметил, что подробности станут известны после завершения следственных действий.

Как сообщали Українськi Новини, счета "Укргаздобычи" заблокированы.

Ранее подозреваемую в хищении газа "Укргаздобычи" задержали в "Борисполе".

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