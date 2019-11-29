СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча". Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини. "Утром 29 ноября 2019 в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - говорится в нем. Отмечается, что во время обыска была изъята компьютерная техника, при этом постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось. Также сообщается, что со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию. При этом источник в СБУ сообщил, что Нацполиция проводит обыски и все происходит в рамках действующего законодательства. При этом источник отметил, что подробности станут известны после завершения следственных действий. Как сообщали Українськi Новини, счета "Укргаздобычи" заблокированы. Ранее подозреваемую в хищении газа "Укргаздобычи" задержали в "Борисполе".