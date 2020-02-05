СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1"

Служба безопасности Украины изъяла компьютер журналиста Евгения Куксина во время того, как проводила обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1".

Об этом свидетельствует видеотрансляция журналиста Игоря Колтунова в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"К нам зашел отряд ребят с характерной внешностью и, представившись работниками СБУ, сказали, что будут проводить обыск нашего коллеги из "1+1" Евгения Куксина", - сказал журналист в видеотрансляции.

Присутствующий во время обыска на видео депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, ссылаясь на слова следственного судьи, сказал, что правоохранители ищут звукозаписывающее устройство, на которое записывалось совещание премьер-министра Алексея Гончарука.

"Разрешение на обыск выдано по месту: улица Куреневская, дом 18, 1 этаж, которое используется Низовцевым Александром Александровичем, Куксиным Евгением Викторовичем, Данько Денисом Николаевичем", - зачитал следственный судья.

Также на видео следственный судья потребовал у Куксина сдать техническое оборудование, которое могло использоваться для записи совещания Гончарука.

Правоохранители изъяли компьютер журналиста и осуществляли проверку компьютеров, где предположительно мог работать Куксин.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.