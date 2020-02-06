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06 лютого 2020, четвер, 14:30 14 Інфографіка
Суспільство 2020-02-06T14:45:21+02:00
Українські Новини
У рейтингу найдорожчих країн для проживання Україна опинилася між Руандою і Аргентиною

У рейтингу найдорожчих країн для проживання Україна опинилася між Руандою і Аргентиною

Елена Новикова
Дослідження, ціни на житло, Ціни на продукти, Аренда житла, Рейтинг, Рейтинг країн
Норвегія. Фото: pixabay
Норвегія. Фото: pixabay

В той час, як Україна зайняла 44-е місце з 67 в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн, в рейтингу найдорожчих для проживання країн Україна знаходиться на 107 рядку 132. Дослідження провело видання Ceoworld Magazine.

Повідомляється, що при складанні рейтингу враховувалися 5 показників: вартість купівлі житла, вартість оренди житла, ціни на продукти, середній чек в ресторані і купівельна спроможність населення.

У першу десятку увійшли такі країни: Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Японія, Данія, Багами, Люксембург, Ізраїль, Сінгапур, Південна Корея.

Перша десятка рейтингу. Скріншот: Ceoworld MagazineПерша десятка рейтингу. Скріншот: Ceoworld Magazine

Трохи вище за Україну опинилися Руанда, Молдова, Марокко, Болівія, Туреччина та Білорусь, а нижче — Аргентина, Вірменія, Бангладеш, Замбія, Шрі-Ланка, Македонія.

Україна посіла 107 місце в рейтингу. Скріншот: Ceoworld MagazineУкраїна посіла 107 місце в рейтингу. Скріншот: Ceoworld Magazine

А найдешевшою країною для життя визнали Пакистан.

Як повідомляли Українські Новини, Україна як і раніше знаходиться у другій частині рейтингу з високим рівнем корупції.

Також Україна посіла друге місце в рейтингу найдешевшого інтернету в світі, а в рейтингу готовності до можливих епідемій нашу країну оцінили всього 38 балів із 100.

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