У рейтингу найдорожчих країн для проживання Україна опинилася між Руандою і Аргентиною

В той час, як Україна зайняла 44-е місце з 67 в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн, в рейтингу найдорожчих для проживання країн Україна знаходиться на 107 рядку 132. Дослідження провело видання Ceoworld Magazine.

Повідомляється, що при складанні рейтингу враховувалися 5 показників: вартість купівлі житла, вартість оренди житла, ціни на продукти, середній чек в ресторані і купівельна спроможність населення.

У першу десятку увійшли такі країни: Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Японія, Данія, Багами, Люксембург, Ізраїль, Сінгапур, Південна Корея.

Перша десятка рейтингу. Скріншот: Ceoworld Magazine

Трохи вище за Україну опинилися Руанда, Молдова, Марокко, Болівія, Туреччина та Білорусь, а нижче — Аргентина, Вірменія, Бангладеш, Замбія, Шрі-Ланка, Македонія.

Україна посіла 107 місце в рейтингу. Скріншот: Ceoworld Magazine

А найдешевшою країною для життя визнали Пакистан.

Як повідомляли Українські Новини, Україна як і раніше знаходиться у другій частині рейтингу з високим рівнем корупції.

Також Україна посіла друге місце в рейтингу найдешевшого інтернету в світі, а в рейтингу готовності до можливих епідемій нашу країну оцінили всього 38 балів із 100.