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20 января 2020, понедельник, 21:46 57
Общество 2020-01-20T22:46:11+02:00
Українські Новини
Украина обогнала Россию в рейтинге самых технологически развитых стран мира

Украина обогнала Россию в рейтинге самых технологически развитых стран мира

Ярина Вацяк
Рейтинг, Украина, Россия, диджитализация, страна в смартфоне, Технологии
Технологии. Фото: pixabay
Технологии. Фото: pixabay

В то время, как Киев вошел в сотню самых "умных" городов мира, в рейтинге самых технологически развитых стран Украина заняла 44-е место из 67-ми, на две позиции опередив Россию.

Рейтинг, который составляет издание Global Finance, было обнародовано в воскресенье, пишет "Голос Америки".

Украина обогнала Россию на два пункта, несмотря на то, что страна имеет экономику в 14 раз меньше, заметили составители индекса. "Возможно, это из-за того, что Украина с давних времен была центром технологий бывшего Советского Союза и теперь выстраивает свое образование и бизнес-интересы с целью продвижения отрасли высоких технологий", - говорится в исследовании.

Россия показала плохие результаты по всем показателям, включая низкий уровень использования смартфонов, и уровень конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, отмечают авторы рейтинга.

Рейтинг сформирован на основе четырех показателей, включая количество интернет-пользователей по отношению к общему населению; доля населения, пользующегося смартфонами; процент населения, пользующегося LTE, а также общий индекс конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, который определяется на основе открытости к разработке новых технологий и создания инноваций.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский заявил, что его команда хочет сделать "страну в смартфоне".

Тем временем одно из самых дорогих рекламных агентств будет делать с Украины "страну в смартфоне".

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