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  • Украина за год опустилась на 6 мест в рейтинге по Индексу коррупции - Transparency International
23 января 2020, четверг, 10:59 78 Инфографика
Политика 2020-01-23T11:01:23+02:00
Українські Новини
Украина за год опустилась на 6 мест в рейтинге по Индексу коррупции - Transparency International

Украина за год опустилась на 6 мест в рейтинге по Индексу коррупции - Transparency International

Таня Войтюк
Коррупция, Transparency International, Антикоррупционный комитет, Украина
Коррупция. Фото: freepik
Коррупция. Фото: freepik

Антикоррупционная организация Transparency International ежегодно публикует рейтинг Индекса восприятия коррупции для 180 стран мира. Украина по-прежнему находится во второй части рейтинга с высоким уровнем коррупции, и за год опустилась со 120 места в 2018 году 6 строчек.

Об этом идет речь в докладе, опубликованном на сайте организации.

Ранжирование происходит по 100 бальной шкале. Опираясь на экспертные оценки, организация присваивает каждой стране индекс подверженности коррупции - от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).

Чем больше баллов набрала страна, тем лучше ее дела в борьбе  с коррупцией.

На первом месте находятся такие страны западного мира, как Дания и Новая Зеландия: они заработали по 87 баллов. На 30-м месте - Испания (62 балла), на 35-м - Израиль (60 баллов). Панама и Перу - на 101-й позиции рейтинга восприятия коррупции (по 36 баллов). Последние места - 179-е и 180-е - достались Южному Судану и Сомали (12 и 9 баллов соответственно).

Украина оказалась во второй половине рейтинга, среди стран с высоким уровнем коррупции: у нее - 126 место в списке (30 баллов, в прошлом году - 32 балла). На данном уровне восприятия коррупции также оказались Кыргызстан, Джибути, Азербайджан. Россия заняла 137 место, набрав 28 баллов из 100.

Так называемый Индекс восприятия коррупции Transparency составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, которые ежегодно проводят Всемирный банк, американские Freedom House и Global Insight, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit, швейцарский Международный институт развития бизнеса и другие. Эти исследования анализируют инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

Первая часть рейтинга. Фото: transparency.org Первая часть рейтинга. Фото: transparency.org

Вторая часть рейтинга. Фото: transparency.org Вторая часть рейтинга. Фото: transparency.org

Как сообщали Українські Новини, Зеленский озвучил условие для своей отставки.

Тем временем Нацбанк разработал программу борьбы с коррупцией на два года.

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