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20 января 2020, понедельник, 17:29 21
Общество 2020-01-20T17:29:13+02:00
Українські Новини
Украина уступила звание "самого дешевого интернета в мире" Сирии, заняв второе место

Украина уступила звание "самого дешевого интернета в мире" Сирии, заняв второе место

Елизавета Кесельман
Интернет, рейтинг самого дешевого интернета, Мобильная связь, Беспроводной интернет
Гугл.Интернет.Фото: pixabay
Гугл.Интернет.Фото: pixabay

Украина заняла второе место в рейтинге самого дешевого интернета в мире, уступив место Сирии. Об этом сообщает "cable.co.uk.". 

Отмечается, что средняя цена интернета в Украине при учете соотношения цена/качество составила 6,64 доллара в месяц, а в стране-победителе - 6,60 доллара.

"Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой, хотя ее использование все еще относительно низкое - около половины населения имеет доступ к Интернету по сравнению с 90% в Великобритании, например", - отмечается в сообщении.

В частности, наличие дешевого интернета в Сирии объясняется продолжающимся падением местной валюты - сирийского фунта.

Третье место заняла Россия. Там средняя цена интернета составляет 9,77 долларов/месяц. Следом за ней идет Румыния. В этой стране интернет немного дешевле – 8,15 долларов/месяц, но там он хуже по качеству.

Самым дорогим интернет по прежнему остается в развивающихся странах Африки, Азии, Океании, а также Центральной и Южной Америки.

В десятку самых дорогих стран вошли:

  • О-ва Теркс и Кайкос,
  • Британские Виргинские о-ва,
  • Мозамбик,
  • Танзания,
  • Туркменистан,
  • Экваториальная Гвинея,
  • Бурунди,
  • Мавритания,
  • Йемен,
  • Эритрея.

Самые дешевые пакеты обнаружили в:

  • Венгрии (1,66 доллара),
  • Кыргызстане (1,26 доллара),
  • Непале (0,87 доллара),
  • Болгарии (0,85 доллара)
  • Иране (0,31 доллара).

Однако в выше перечисленных стрнанх медленный интернет и плохое покрытие. Также могут возникнуть проблемы с безопасностью.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Украину подключили к "интернету вещей" ( первый в стране национальный оператор специализированной сети для "интернета вещей", построенной на основе стандарта LoRaWAN).

Также сообщалось о том, что Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины.

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