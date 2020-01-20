Украина уступила звание "самого дешевого интернета в мире" Сирии, заняв второе место

Украина заняла второе место в рейтинге самого дешевого интернета в мире, уступив место Сирии. Об этом сообщает "cable.co.uk.". Отмечается, что средняя цена интернета в Украине при учете соотношения цена\/качество составила 6,64 доллара в месяц, а в стране-победителе - 6,60 доллара. "Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой, хотя ее использование все еще относительно низкое - около половины населения имеет доступ к Интернету по сравнению с 90% в Великобритании, например", - отмечается в сообщении. В частности, наличие дешевого интернета в Сирии объясняется продолжающимся падением местной валюты - сирийского фунта. Третье место заняла Россия. Там средняя цена интернета составляет 9,77 долларов\/месяц. Следом за ней идет Румыния. В этой стране интернет немного дешевле – 8,15 долларов\/месяц, но там он хуже по качеству. Самым дорогим интернет по прежнему остается в развивающихся странах Африки, Азии, Океании, а также Центральной и Южной Америки. В десятку самых дорогих стран вошли: О-ва Теркс и Кайкос, Британские Виргинские о-ва, Мозамбик, Танзания, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Бурунди, Мавритания, Йемен, Эритрея. Самые дешевые пакеты обнаружили в: Венгрии (1,66 доллара), Кыргызстане (1,26 доллара), Непале (0,87 доллара), Болгарии (0,85 доллара) Иране (0,31 доллара). Однако в выше перечисленных стрнанх медленный интернет и плохое покрытие. Также могут возникнуть проблемы с безопасностью. Как сообщали Українські Новини, в октябре Украину подключили к "интернету вещей" ( первый в стране национальный оператор специализированной сети для "интернета вещей", построенной на основе стандарта LoRaWAN). Также сообщалось о том, что Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины.