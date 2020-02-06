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06 лютого 2020, четвер, 11:04 9
Економіка 2020-02-06T11:05:26+02:00
Українські Новини
Рубль впав у ціні: курс російської валюти в четвер

Рубль впав у ціні: курс російської валюти в четвер

Валерия Драгомирова
обмінники, Курс, Рубль
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 6 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 5 лютого, впав на 3 копійки до 3,48 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу рубля виріс на 1 копійку і становить 4 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 6 лютого:

  10 російських рублів    
  Купівля Продаж        
Середній 3,48 4,00        
Максимальний 3,89 5,00        
Мінімальний 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 6 лютого, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

У вівторок рубль впав в ціні після стрімкого зростання.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 21 коп. в середу зміцнився на 12 коп. до 24,67 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,92% з 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.

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