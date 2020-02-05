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05 февраля 2020, среда, 11:22 33
Политика 2020-02-05T11:24:21+02:00
Українські Новини
Рубль подскочил в цене: курс российской валюты в среду

Рубль подскочил в цене: курс российской валюты в среду

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубль
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В среду, 5 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 4 февраля, упал на 1 копейку до 3,51 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,99 грн за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 5 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,51 3,99
Максимальный 3,86 4,20
Минимальный 2,30 3,90

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк после того, как на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации, повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 февраля, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 февраля на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Тем временем, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

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