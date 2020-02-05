Гривна на межбанке снова взлетела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 21 коп. в среду укрепился на 12 коп. до 24,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,79-24,83 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,75-24,78 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,65-24,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,92% с 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Также в январе население продало валюты на 102,4 млн долларов больше, чем купило. В январе население продало 1 416,3 млн долларов и купило 1 313,9 млн долларов.

Тем временем среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 февраля на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.