Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках в среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 февраля на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6757 24,9800 27,1800 27,6384 3,49 3,99 Максимальный 24,8000 25,2000 27,3700 28,0500 3,88 5,00 Минимальный 24,2000 24,8700 26,8000 27,4400 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, Национальный банк после того, как на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации, повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 февраля, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD.

курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,79 UAH/USD после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник на 21 коп.

Тем временем, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).