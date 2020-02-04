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04 февраля 2020, вторник, 11:10 46
Экономика 2020-02-04T11:10:42+02:00
Українські Новини
Рубль упал в цене после стремительного роста

Рубль упал в цене после стремительного роста

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля, курс рубля в Киеве
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Во вторник, 4 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 3 февраля, упал на 2 копейки до 3,52 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля упал на 1 копейку и составляет 3,97 грн за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 4 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,52 3,97
Максимальный 3,86 4,20
Минимальный 2,30 3,90

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 февраля на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 февраля, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Также остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля). А во вторник, 4 февраля, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 135 млн долларов.

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