"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з Днем народження

У четвер, 6 лютого, Олена Зеленська, сторінку якої у Facebook раніше засипали гнівними коментарями, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 42 роки.

Президент України Володимир Зеленський, привітав першу леді в соцмережах і прикріпив до посту Зеленський романтичне фото пари.

"Любити. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу та підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Думати, як ти відреагуєш на новини — приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, як перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися і сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв'язку ні на хвилину. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Тому моє щастя — це ти.

З твоїм днем, кохана Олена Зеленська! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато належить пройти. Попереду — довга дорога з несподіваними поворотами і незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі.", — написав Зеленський в соцмережах.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленська була присутня на 1-му засіданні оновленого ради "Мистецького арсеналу".

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського в Оман, перша леді України, Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману під час перебування на відпочинку з сім'єю.