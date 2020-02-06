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06 лютого 2020, четвер, 10:41 22
Президент 2020-02-06T11:15:28+02:00
Українські Новини
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з Днем народження

"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з Днем народження

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, перша леді, день народження, Президент Украины
Зеленские. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленские. Фото: facebook.com/zelenskiy95

У четвер, 6 лютого, Олена Зеленська, сторінку якої у Facebook раніше засипали гнівними коментарями, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 42 роки.

Президент України Володимир Зеленський, привітав першу леді в соцмережах і прикріпив до посту Зеленський романтичне фото пари.

"Любити. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу та підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Думати, як ти відреагуєш на новини — приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, як перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися і сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв'язку ні на хвилину. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Тому моє щастя — це ти.

З твоїм днем, кохана Олена Зеленська! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато належить пройти. Попереду — довга дорога з несподіваними поворотами і незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі.", — написав Зеленський в соцмережах.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленська була присутня на 1-му засіданні оновленого ради "Мистецького арсеналу".

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського в Оман, перша леді України, Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману під час перебування на відпочинку з сім'єю.

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