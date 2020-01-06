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06 января 2020, понедельник, 15:55 2726
Президент 2020-01-06T16:15:05+02:00
Українські Новини
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках

Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Оман, Президент, Музей
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оман, первая леди Украины, Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе с семьей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея страны на Facebook

Жена президента была одета в платье-рубашку из легкой ткани длины миди, которое не облегало фигуру и закрывало руки. Под рубашку Зеленская надела белые кюлоты, а на ногах у Первой леди были шлепанцы. Весь наряд Зеленской был в бело-серых тонах с преобладанием светлого в образе. Зеленская не надела практически никаких украшений, кроме золотых сережек и тонкого украшения на шее и оставила волосы распущенными. 

На фото видно, что она в сопровождении нескольких сотрудников музея рассматривает экспонаты.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил оманцам посетить Украину и принять участие в украинской приватизации.

Также были обнародованы фото номеров пятизвездочного отеля в Омане, в котором отдыхает Зеленский.

Позже в Офисе президента сообщили, что  Зеленский обсудил с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами, в частности наращивание торгово-экономического сотрудничества.

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