підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 17:19 21
Судова влада 2020-02-05T23:44:31+02:00
Українські Новини
Труба просить суд поновити його на посаді директора ДБР

Труба просить суд поновити його на посаді директора ДБР

Таня Войтюк
Роман Труба, ДБР, Суд, Труба, директор ДБР
Роман Труба
Роман Труба

Незважаючи на те, що суд відмовив Роману Трубі в передачі його позовів Зеленському та ДБР про відновлення посади, колишній директор Державного бюро розслідувань подав до Окружного адміністративного суду позов про поновлення його на посаді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Романа Труби, де він оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - сказано в ньому.

Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним і скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019 року, а також просить суд поновити його на цій посаді.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Труби.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктова.

Раніше колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю Романа Труби на них.

Більше новин про: Роман Труба ДБР Суд Труба директор ДБР

Суд відмовив Трубі в передачі його позовів Зеленсь...
За звільнення Ситника з НАБУ зібрано 140 підписів,...
САП оскаржила відмову суду заарештувати екс-уповно...
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. дол...
Зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати по країні
СБУ проводить обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1"
Новини
Баканов прокоментував обшуки на "1+1", закликавши телеканал не спекулювати фактами 23:54
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
Телеканал "1+1" вважає обшуки тиском і вимагає коментарів Баканова 23:05
Авто п'яного водія, який гнався за
У Миколаєві п'яний таксист ганявся за "гномиками-злодіями" 22:39
Суд засудив до 5,5 років позбавлення волі екс-начальника райвідділу міліції в Рівненській області 22:10
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
більше новин
Обшуки на телеканалі "1+1" пов'язані зі справою про незаконні аудіофайли, — СБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok