Труба просить суд поновити його на посаді директора ДБР

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Романа Труби, де він оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - сказано в ньому.

Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним і скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019 року, а також просить суд поновити його на цій посаді.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Труби.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктова.

Раніше колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю Романа Труби на них.