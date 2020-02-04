Суд отказал Трубе в передаче его исков Зеленскому и ГБР о восстановлении должности

Верховный Суд отказался рассматривать иск бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Трубы к Президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении его в должности. Об этом говорится в решении суда от 30 января, передают Українськi Новини. Согласно ему, Труба объединил несколько требований к ГБР и Зеленскому в одно, которые нужно рассматривать по правилам различной подсудности, а именно и Верховному суду, и Окружному административному суду Киева. Верховный Суд решил вернуть заявление Трубе из-за отсутствия законных оснований для разделения требований в отдельные производства. В своем иске Труба просил признать незаконным указ Зеленского об увольнении его с должности и восстановлении. Также в решении отмечается, что возвращение искового заявления не лишает права истца повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом. Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней. Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием Романа Трубы. Ранее Труба заявил, что голос на "прослушке" определила компания по заказу Петра Порошенко