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04 февраля 2020, вторник, 15:48 30
Судебная власть 2020-02-04T15:48:12+02:00
Українські Новини
Суд отказал Трубе в передаче его исков Зеленскому и ГБР о восстановлении должности

Суд отказал Трубе в передаче его исков Зеленскому и ГБР о восстановлении должности

Елизавета Кесельман
ГБР, Директор ГБР, Роман Труба, Иск, Отказ суда
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Верховный Суд отказался рассматривать иск бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Трубы к Президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении его в должности. Об этом говорится в решении суда от 30 января, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Труба объединил несколько требований к ГБР и Зеленскому в одно, которые нужно рассматривать по правилам различной подсудности, а именно и Верховному суду, и Окружному административному суду Киева.

Верховный Суд решил вернуть заявление Трубе из-за отсутствия законных оснований для разделения требований в отдельные производства.

В своем иске Труба просил признать незаконным указ Зеленского об увольнении его с должности и восстановлении.

Также в решении отмечается, что возвращение искового заявления не лишает права истца повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней.

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием Романа Трубы.

Ранее Труба заявил, что голос на "прослушке" определила компания по заказу Петра Порошенко

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