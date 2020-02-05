Двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманому через коронавірус, - ЗМІ

Щонайменше двадцять українців перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавіруса 2019-nCoV. Про це повідомив чоловік, який знаходиться на судні. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами співрозмовника видання, корабель відправили на карантин на 14 днів. Також портал Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

Повідомляється, що люди з хронічними захворювання можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.

Видання також звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням розповісти про стан здоров'я українців та заходи, які Україна використовує для допомоги своїм громадянам.

Як повідомляли Українські Новини, в Японії, де раніше виявили коронавірус у людини, що не відвідувала Китай, затримали круїзний лайнер, на борту якого знаходилось 3500 чоловік через підозру симптомів коронавіруса.

Також, що раніше в Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускали на берег через виявлення на борту симптомів коронавіруса.

А 29 січня, у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання коронавірусом 2019-nCoV, яким по всьому світу захворіли вже більше 6 тисяч осіб.