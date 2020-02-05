"Слуга народу" запустить свій навчальний центр

Партія "Слуга народу" має намір запустити роботу свого навчального центру в Києві в березні.

Про це заступник голови фракції партії у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ви вже знаєте, що "Слуга народу" організовує постійний навчальний центр на базі КВЦ "Парковий". З березня розпочнуться навчальні програми з законодавчій роботі і медіа-тренінги", - написала вона.

Кравчук зазначила, що 15-16 лютого пройдуть тренінги для депутатів місцевих рад та рад громад.

"Поговоримо про подібність і розходження між ВІДГ і місцевими радами, які не приходили процес об'єднання. Розглянемо управлінську структуру суспільства. Пояснимо місце і роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Особливу увагу приділимо бюджетного процесу і економічного розвитку громад", - додала депутат.

Політик підкреслила, що "Слуга народу" запросила 470 депутатів місцевих рад та 24 голови громад на зазначений захід.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня депутати команди "Зе" прибули в Трускавець, де проводився тренінг для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", за яку проголосували 43,16% (6,3 млн) виборців на виборах у Верховну Раду.

3 серпня в готелі Rixos в Трускавці, де очікували Зеленського в школі "Слуга народу" посилили заходи безпеки. В готелі встановлювали межі, працівники УДО просили майбутніх депутатів роззутися. Там Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраними і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

4 серпня новообрані депутати від "Слуги народу" поїхали з Трускавця чотирма купейними вагонами.