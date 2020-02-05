підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 12:42 6
Політика 2020-02-05T15:00:03+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" запустить свій навчальний центр

"Слуга народу" запустить свій навчальний центр

Ольга Фандорина
Слуга народа, Партія

Партія "Слуга народу" має намір запустити роботу свого навчального центру в Києві в березні.

Про це заступник голови фракції партії у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ви вже знаєте, що "Слуга народу" організовує постійний навчальний центр на базі КВЦ "Парковий". З березня розпочнуться навчальні програми з законодавчій роботі і медіа-тренінги", - написала вона.

Кравчук зазначила, що 15-16 лютого пройдуть тренінги для депутатів місцевих рад та рад громад.

"Поговоримо про подібність і розходження між ВІДГ і місцевими радами, які не приходили процес об'єднання. Розглянемо управлінську структуру суспільства. Пояснимо місце і роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Особливу увагу приділимо бюджетного процесу і економічного розвитку громад", - додала депутат.

Політик підкреслила, що "Слуга народу" запросила 470 депутатів місцевих рад та 24 голови громад на зазначений захід.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня депутати команди "Зе" прибули в Трускавець, де проводився тренінг для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", за яку проголосували 43,16% (6,3 млн) виборців на виборах у Верховну Раду.

3 серпня в готелі Rixos в Трускавці, де очікували Зеленського в школі "Слуга народу" посилили заходи безпеки. В готелі встановлювали межі, працівники УДО просили майбутніх депутатів роззутися. Там Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраними і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

4 серпня новообрані депутати від "Слуги народу" поїхали з Трускавця чотирма купейними вагонами.

Більше новин про: Слуга народа Партія "Слуга народу" Учбовий центр

ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника
Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні
Новини
Виробники тютюну можуть скоротити інвестиції в Україну через торгову націнку на сигарети 15:12
Двічі втікавшого викрадача людей, якого розшукував Інтерпол, відпустив Чернігівський суд 14:45
У 2019 компанія Коломойського і Хомутинника збільшила видобуток газу на 38% 14:44
За розведення вогню в лісі з порушенням правил безпеки збільшили штрафи 14:39
У січні українці купили в чотири рази більше б/в машин, ніж нових 14:35
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський 12:59
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok