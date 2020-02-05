Рада скасувала стройовий статут Збройних сил

В той час, як в Міноборони заявили, що прийняття до лав ЗСУ призовників 18 - і 19-річного віку буде відбуватися виключно за їх згодою, Верховна Рада скасувала закон про стройовий статут Збройних сил.

За ухвалення законопроєкту №2466 за основу проголосували 300 депутатів, у цілому – 278 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, документ направлено на впровадження стандартів НАТО у всіх сферах військової діяльності з метою досягнення критеріїв, необхідних для членства в Організації Північноатлантичного договору.

Законопроєктом Кабінету Міністрів доручено передбачити повноваження Міністерства оборони визначати стройові прийняття і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю, строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду, місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення, обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Закон набирає чинності з 1 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський указом №13 від 16 січня затвердив строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів в 2020 році.

Тим часом, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.