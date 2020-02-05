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05 лютого 2020, середа, 11:22 5
Політика 2020-02-05T11:33:10+02:00
Українські Новини
Рубль підскочив в ціні: курс російської валюти в середу

Рубль підскочив в ціні: курс російської валюти в середу

Надежда Комендантова
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У середу, 5 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 4 лютого, впав на 1 копійку до 3,51 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 2 копійки і становить 3,99 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 5 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,51 3,99
Максимальний 3,86 4,20
Мінімальний 2,30 3,90

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк після того, як минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації, підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 лютого, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 лютого на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

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