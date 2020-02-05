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05 лютого 2020, середа, 11:20 8
Суспільство 2020-02-05T11:24:58+02:00
Українські Новини
У Полтаві закрили всі школи на карантин

У Полтаві закрили всі школи на карантин

Елена Новикова
Грип, ГРВІ, Карантин у Полтаві, Карантин в школах
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

У зв'язку з тим, що збільшується кількість хворих на грип і ГРВІ, по всій Україні масово закривають школи на карантин. У Полтаві з 5 лютого по 10 лютого призупинили заняття в усіх школах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Полтавської міської ради та виконавчого комітету.

Повідомляється, що школи закриваються через перевищення рівня захворюваності учнів.

"У зв'язку з перевищенням рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти міста Полтави комунальної форми власності, з метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 05.02.2020 по 10.02.2020 (включно)", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 лютого в Одеській області закрили 337 шкіл на карантин, а у Львові в 17 школах призупинили навчання у зв'язку зі зростанням захворюваності грипом і ГРВІ серед школярів. Також на карантин закрили майже половину шкіл в Запорізькій області.

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