У Полтаві закрили всі школи на карантин

У зв'язку з тим, що збільшується кількість хворих на грип і ГРВІ, по всій Україні масово закривають школи на карантин. У Полтаві з 5 лютого по 10 лютого призупинили заняття в усіх школах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Полтавської міської ради та виконавчого комітету.

Повідомляється, що школи закриваються через перевищення рівня захворюваності учнів.

"У зв'язку з перевищенням рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти міста Полтави комунальної форми власності, з метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 05.02.2020 по 10.02.2020 (включно)", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 лютого в Одеській області закрили 337 шкіл на карантин, а у Львові в 17 школах призупинили навчання у зв'язку зі зростанням захворюваності грипом і ГРВІ серед школярів. Також на карантин закрили майже половину шкіл в Запорізькій області.