Львов приостановил занятия в 17 школах полностью из-за гриппа и ОРВИ

Львовский городской совет констатирует приостановление обучения с 4 февраля в 17 школах полностью в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. Об этом говорится в сообщении на Львовского городского совета, передают Українськi Новини. Ожидается, что учеба будет восстановлена, не ранее чем 10 февраля. В детских садах Львова уровень заболеваемости ниже, поэтому все они продолжают работу. Львов ежедневно мониторит ситуацию с гриппом в городе. Как сообщали Українськi Новини, Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ.