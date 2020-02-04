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04 февраля 2020, вторник, 11:06 81
Общество 2020-02-04T11:08:02+02:00
Українські Новини
Львов приостановил занятия в 17 школах полностью из-за гриппа и ОРВИ

Львов приостановил занятия в 17 школах полностью из-за гриппа и ОРВИ

Василь Трухан
Грипп
Фото: ЗН
Фото: ЗН

Львовский городской совет констатирует приостановление обучения с 4 февраля в 17 школах полностью в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.

Об этом говорится в сообщении на Львовского городского совета, передают Українськi Новини.

Ожидается, что учеба будет восстановлена, не ранее чем 10 февраля.

В детских садах Львова уровень заболеваемости ниже, поэтому все они продолжают работу.

Львов ежедневно мониторит ситуацию с гриппом в городе.

Как сообщали Українськi Новини, Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ.

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