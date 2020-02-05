підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 10:24 13
Фінанси 2020-02-05T10:38:46+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали: курс валют в обмінниках у середу

Долар і євро впали: курс валют в обмінниках у середу

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, Валюта
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/"Лівий Берег"

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 лютого на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,6757 24,9800 27,1800 27,6384 3,49 3,99
Максимальний 24,8000 25,2000 27,3700 28,0500 3,88 5,00
Мінімальний 24,2000 24,8700 26,8000 27,4400 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк після того, як минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації, підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 лютого, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився до 24,79 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок на 21 коп.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро Валюта

Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Новини
У Полтаві закрили всі школи на карантин 11:20
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова 11:14
Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді 11:01
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
Маю розуміння, як діяти. Тиску не боюся, - віце-прем'єр Шмигаль 14:31
Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський 12:59
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok