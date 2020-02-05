Долар і євро впали: курс валют в обмінниках у середу

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 лютого на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6757 24,9800 27,1800 27,6384 3,49 3,99 Максимальний 24,8000 25,2000 27,3700 28,0500 3,88 5,00 Мінімальний 24,2000 24,8700 26,8000 27,4400 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк після того, як минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації, підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 лютого, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився до 24,79 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок на 21 коп.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).