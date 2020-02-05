Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні

Президент Володимир Зеленський схвалив намір Кабінету Міністрів прив'язати зарплату міністрів до середньої заробітної плати в країні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати і премій керівникам органів виконавчої влади", - йдеться в повідомленні.

Під час наради в Офісі Президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив Зеленському, що на виконання завдання Президента уряд прийняв рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств.

"Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив'язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їх заступників в діапазоні від 3 до 5 середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - максимальна премія буде не більше ніж один посадовий оклад", - сказав Гончарук.

Прем'єр також зазначив, що вся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде щомісяця оприлюднюватися.

Як повідомляло агентство, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив Гончаруку врегулювати питання зарплат міністрів і керівників держкомпаній, а також питання з виплатою премій керівництву "Нафтогазу" за перераховані "Газпромом" з рішень Стокгольмського арбітражу кошти.

Після чого Кабмін порекомендував спостережної ради "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду.