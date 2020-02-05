Через сніг Київ стоїть в пробках, а жителі 41 населеного пункту залишилися без світла

Україну засипає снігом, на дорогах утворилася складна ситуація, в той час, як киян закликали не виїжджати на приватних авто в місто 5 лютого.

Так, вранці 5 лютого сніг призвів до утворення кілометрових пробок на дорогах, а через поривчастого вітру на дорогу в центрі столиці впало дерево.

Пробки в Києві. Фото: .google.com/maps/

Погода у Києві 5 лютого

Сніг у Києві 5 лютого

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська - 17. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 773 працівники та 578 одиниць техніки.

В Карпатах за даними сніголавинних станцій, місцями висота снігового покрову досягає 60 см, мороз до -5 градусів, місцями хуртовини.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом Укргідрометцентру 4 - 6 лютого в Україні очікується погіршення погоди, оголошено штормове попередження.

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на дорогах України.