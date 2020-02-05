підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 09:46 12
Суспільство 2020-02-05T11:00:02+02:00
Українські Новини
Через сніг Київ стоїть в пробках, а жителі 41 населеного пункту залишилися без світла

Через сніг Київ стоїть в пробках, а жителі 41 населеного пункту залишилися без світла

Ярина Вацяк
Негода, Знеструмлення, Сніг
Сніг у Карпатах. Фото: sneg.info
Сніг у Карпатах. Фото: sneg.info

Україну засипає снігом, на дорогах утворилася складна ситуація, в той час, як киян закликали не виїжджати на приватних авто в місто 5 лютого.

Так, вранці 5 лютого сніг призвів до утворення кілометрових пробок на дорогах, а через поривчастого вітру на дорогу в центрі столиці впало дерево.

Пробки в Києві. Фото: .google.com/maps/Пробки в Києві. Фото: .google.com/maps/

Погода у Києві 5 лютогоПогода у Києві 5 лютого

Сніг у Києві 5 лютогоСніг у Києві 5 лютого

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська - 17. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 773 працівники та 578 одиниць техніки.

В Карпатах за даними сніголавинних станцій, місцями висота снігового покрову досягає 60 см, мороз до -5 градусів, місцями хуртовини.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом Укргідрометцентру 4 - 6 лютого в Україні очікується погіршення погоди, оголошено штормове попередження.

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на дорогах України.

Більше новин про: Негода Знеструмлення Сніг

Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Новини
У Полтаві закрили всі школи на карантин 11:20
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова 11:14
Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді 11:01
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
Маю розуміння, як діяти. Тиску не боюся, - віце-прем'єр Шмигаль 14:31
Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський 12:59
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok