Киевлян призывают не выезжать на частных авто в город 5 февраля из-за снега и гололедицы

Киевская городская государственная администрация (КГГА) призывает жителей не выезжать на частных автомобилях в город 5 февраля из-за снега и гололедицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.



В среду, 5 февраля, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, метели, гололедице на дорогах и образовании снежного покрова высотой 5-10 см.



В связи с этим КГГА просит водителей при возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не устраивать пробок на дорогах столицы.



На время осадков рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу.



Кроме этого, администрация просит не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах, так как авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуированы.



Отмечается, что работники предприятия "Киевавтодора" готовы привлечь к работе 418 единиц снегоуборочной техники.



Как сообщали Українськi Новини, 5 февраля в Украину ворвется настоящий южный циклон. Погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер.