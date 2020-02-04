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04 февраля 2020, вторник, 18:19 127
Общество 2020-02-04T18:22:32+02:00
Українські Новини
Киевлян призывают не выезжать на частных авто в город 5 февраля из-за снега и гололедицы

Киевлян призывают не выезжать на частных авто в город 5 февраля из-за снега и гололедицы

Валерия Драгомирова
КГГА, Снег, Гололедица, Мокрый снег, снежный покров, Киев, Погода
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

Киевская городская государственная администрация (КГГА) призывает жителей не выезжать на частных автомобилях в город 5 февраля из-за снега и гололедицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

В среду, 5 февраля, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, метели, гололедице на дорогах и образовании снежного покрова высотой 5-10 см.

В связи с этим КГГА просит водителей при возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не устраивать пробок на дорогах столицы.

На время осадков рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу.

Кроме этого, администрация просит не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах, так как авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

Отмечается, что работники предприятия "Киевавтодора" готовы привлечь к работе 418 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщали Українськi Новини, 5 февраля в Украину ворвется настоящий южный циклон. Погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер. 

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