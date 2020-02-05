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05 февраля 2020, среда, 08:40 609
Происшествия 2020-02-05T08:52:43+02:00
Українські Новини
В центре Киева на дорогу упало дерево: образовалась пробка

В центре Киева на дорогу упало дерево: образовалась пробка

Ярина Вацяк
Непогода, Дерево, Пробки, Пробки в Киеве

Сегодня утром в центре Киева из-за сильного ветра дерево упало дорогу, парализовав движение транспорта в время, как киевлян призвали не выезжать на частных авто в город 5 февраля. 

Видео инцидента обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook очевидець Владимир Драбчук.

По его словам, дерево упало на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка.

По данным Google-карт на этом участке дороге образовалась пробка, транспорт движется медленно.

Пробка на улицах Франка и Хмельницкого в Киеве. Карта: google-mapsПробка на улицах Франка и Хмельницкого в Киеве. Карта: google-maps

Как сообщали Українські Новини, 5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м / с, местами 25 м / с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.

Тем временем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.

 

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