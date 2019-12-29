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29 декабря 2019, воскресенье, 12:35 118
Общество 2019-12-29T13:15:02+02:00
Українські Новини
Гололедица и снегопады с туманом: спасатели предупредили об опасности на дорогах Украины

Гололедица и снегопады с туманом: спасатели предупредили об опасности на дорогах Украины

Надежда Комендантова
снегопады, Гололедица, ГосЧС Украины, предупреждение
Гололедица. Фото: Укринформ
Гололедица. Фото: Укринформ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.

Так, со ссылкой на Укргидрометцентр ГосЧС сообщили, что 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

"29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)".

В то же время, Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза.

Ранее синоптики дали прогноз погоды до Нового года.

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