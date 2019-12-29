Гололедица и снегопады с туманом: спасатели предупредили об опасности на дорогах Украины

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины. Так, со ссылкой на Укргидрометцентр ГосЧС сообщили, что 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый). "29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)". В то же время, Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза. Ранее синоптики дали прогноз погоды до Нового года.