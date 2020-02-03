Метели, штормовой ветер и снежные заносы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Во вторник и среду, 4 - 6 февраля, в Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении на странице украинского Гидрометцентра в Facebook.

"Днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значений дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с ), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица", - говорится в нем.

Кроме того, в среду и четверг, 5-6 февраля, в центральных областях Украины значительный снег, в восточных областях — значительный снег с дождем, в южных областях значений дождь с переходом в мокрый снег.

Синоптики прогнозируют образования снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица.

В Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.

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