Росія за допомогою військового літака евакуює своїх громадян з Уханю

У той час як у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом, перший військово-транспортний літак вилетів з китайського міста Ухань в Росію, на його борту 80 осіб з особистими речами. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Повідомляється, що громадян Росії супроводжують військові медики і фахівці Міноборони РФ в області вірусології в спеціальному захисному спорядженні. Ведеться безперервний контроль стану перевезених людей.

Між тим другий військово-транспортний літак у вівторок ввечері здійснив посадку в аеропорту Уханя для евакуації громадян. У Міноборони сказали, що тривалість перельоту в Ухань з аеродрому Східного військового округу склала близько чотирьох годин.



Як повідомляли Українські Новини, Росія закрила кордон з Китаєм через поширення коронавірусу.



Крім того, серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом.



Тим часом за межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу. Помер 44-річний чоловік, який приїхав з Уханю (Китай).