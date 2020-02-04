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  • Росія за допомогою військового літака евакуює своїх громадян з Уханю
04 лютого 2020, вівторок, 21:32 3
Світ 2020-02-04T21:34:03+02:00
Українські Новини
Росія за допомогою військового літака евакуює своїх громадян з Уханю

Росія за допомогою військового літака евакуює своїх громадян з Уханю

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, росіяни, Евакуація, Коронавірус
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

У той час як у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом, перший військово-транспортний літак вилетів з китайського міста Ухань в Росію, на його борту 80 осіб з особистими речами. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Повідомляється, що громадян Росії супроводжують військові медики і фахівці Міноборони РФ в області вірусології в спеціальному захисному спорядженні. Ведеться безперервний контроль стану перевезених людей.

Між тим другий військово-транспортний літак у вівторок ввечері здійснив посадку в аеропорту Уханя для евакуації громадян. У Міноборони сказали, що тривалість перельоту в Ухань з аеродрому Східного військового округу склала близько чотирьох годин.


Як повідомляли Українські Новини, Росія закрила кордон з Китаєм через поширення коронавірусу.

Крім того, серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом.

Тим часом за межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу. Помер 44-річний чоловік, який приїхав з Уханю (Китай).

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