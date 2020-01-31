В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

В России, где ранее закрыли границу с Китаем, обнаружили 2 случая заболевания китайским коронавирусом. Об этом передает Интерфакс.Россия со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.

После того, как в Хабаровске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус, его обнаружили в Забайкалье и Тюменской области. По словам Голиковой, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань , будут возвращены на родину до 4 февраля.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

Как сообщали Українські Новини, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая начали встречать санитарные команды Минздрава.

Также в Санкт-Петербурге в больницу привезли человека с подозрением на новый коронавирус.