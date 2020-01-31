подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
31 января 2020, пятница, 15:51 87
Мир 2020-01-31T15:52:16+02:00
Українські Новини
В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Елизавета Кесельман
Россия, Эпидемия коронавируса, Заболевание, Коронавирус в России
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В России, где ранее закрыли границу с Китаем, обнаружили 2 случая заболевания китайским коронавирусом. Об этом передает Интерфакс.Россия со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.

После того, как в Хабаровске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус, его обнаружили в Забайкалье и Тюменской области. По словам Голиковой, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань , будут возвращены на родину до 4 февраля.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

Как сообщали Українські Новини, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая начали встречать санитарные команды Минздрава.

Также в Санкт-Петербурге в больницу привезли человека с подозрением на новый коронавирус.

Больше новостей о: Россия Эпидемия коронавируса Заболевание Коронавирус в России

В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Новости
Британская делегация ушла из Европарламента под волынку 17:54
ГБР не хочет расследовать дело на Байдена 17:47
Курс гривны на межбанке снизился до 25,04 UAH/USD 17:42
Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Анатолий Чугриев 17:31
В квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В Обухове в многоэтажке взорвался газ 17:30
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена" 15:47
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц 12:31 Документ
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
больше новостей
Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok