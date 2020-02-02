За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса

Сегодня, 2 февраля, была зафиксирована первая смерть от коронавируса, из-за которого в Италии объявили чрезвычайную ситуацию, за пределами Китая. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter. Так, сообщается, что смерть зафиксирована на Филиппинах. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай). "44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020", - говорится в сообщении. Также отмечается, что у мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев. Также в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет. Ранее в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.