За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса

Так, сообщается, что смерть зафиксирована на Филиппинах. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай).

"44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Также в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет.

Ранее в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.