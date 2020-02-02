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02 февраля 2020, воскресенье, 08:25 37
Азия 2020-02-02T08:25:17+02:00
Українські Новини
За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса

За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Вспышка эпидемии коронавируса, Эпидемия коронавируса
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Сегодня, 2 февраля, была зафиксирована первая смерть от коронавируса, из-за которого в Италии объявили чрезвычайную ситуацию, за пределами Китая. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Так, сообщается, что смерть зафиксирована на Филиппинах. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай).

"44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Также в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет.

Ранее в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. 

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