подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • Среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом
02 февраля 2020, воскресенье, 17:38 139
Политика 2020-02-02T17:52:51+02:00
Українські Новини
Среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом

Среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом

Ярина Вацяк
Немцы, коронавирус в Европе, коронавирус в Германии, Коронавирус
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

После возвращения из города Ухань в Китае, который является эпицентром эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV, двое граждан Германии оказались инфицированными болезнью. Тем временем, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщается в совместном пресс-релизе Немецкого Красного Креста, военно-воздушных сил ФРГ и округа Гермерсхайм, где эвакуированы находятся на карантине, пишет DW.

"Эти люди восприняли новость сдержанно и были изолированы", - отмечается в сообщении. Инфицированные были доставлены в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне в специально оборудованном для перевозки больных инфекционными болезнями транспортном средстве.

При этом в пресс-релизе успокаивают, что для волонтеров и местного населения Гермерсхайме никакой угрозы заболеть на коронавирус нет.

Эвакуация в Германию самолетом Бундесвера

Инфицированные лица прибыли в Германию вместе с другими 124 людьми из китайского города Ухань, где впервые был зафиксирован случай заболевания человека коронавирусом 2019-nCoV и который теперь стал эпицентром эпидемии этой болезни.

Все они были эвакуированы в Германию самолетом Бундесвера, который вылетел из Кельна в пятницу, 31 января, и вернулся в ФРГ уже на следующий день.

11 немцев инфицированные коронавирусом

Вместе с двумя лицами общее количество зафиксированных случаев инфицирования немцев новым коронавируса 2019-nCoV достигла 11 Ранее министерство здравоохранения Баварии сообщало, что уже восьмой человек на территории этой федеральной земли заболел на эту болезнь.

Как и шесть других больных на коронавирус баварцев, это сотрудник фирмы, проводившей семинар с участием гражданки Китая. Она была инфицирована вирусом, однако почувствовала симптомы уже по возвращении на родину.

Также в субботу, 1 февраля, испанское министерство здравоохранения сообщило о случае инфицирования коронавирусом немецкого туриста, который до этого имел контакт с больным человеком. Он был изолирован в больнице острова Гомера.

Как сообщали Українські Новини, Москва не дала разрешения на дозаправку немецкого самолета с эвакуированными из Китая гражданами.

Тем временем, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Больше новостей о: Немцы коронавирус в Европе коронавирус в Германии Коронавирус

Закон о уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в силу
В "Нефтегазе" рассказали, как оплатить коммуналку, не продавая собаку
Новости
Боевики продолжают вести огонь из тяжелого вооружения: 2 военных ранены 19:36
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Кузьма Скрябин. Фото:facebook.com/skryabinofficial
В Кривом Роге прошел автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина 18:00
Среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом 17:38
У Гончарука нет никакого достоинства, - пенсионерка, которой Брагарь посоветовал продать собаку 17:12
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
В "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу 21:04
больше новостей
Спасатели предупредили о порывах ветра до 25 м/с и высокой снеголавинной опасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok