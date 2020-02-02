Среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом

После возвращения из города Ухань в Китае, который является эпицентром эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV, двое граждан Германии оказались инфицированными болезнью. Тем временем, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщается в совместном пресс-релизе Немецкого Красного Креста, военно-воздушных сил ФРГ и округа Гермерсхайм, где эвакуированы находятся на карантине, пишет DW.

"Эти люди восприняли новость сдержанно и были изолированы", - отмечается в сообщении. Инфицированные были доставлены в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне в специально оборудованном для перевозки больных инфекционными болезнями транспортном средстве.

При этом в пресс-релизе успокаивают, что для волонтеров и местного населения Гермерсхайме никакой угрозы заболеть на коронавирус нет.

Эвакуация в Германию самолетом Бундесвера

Инфицированные лица прибыли в Германию вместе с другими 124 людьми из китайского города Ухань, где впервые был зафиксирован случай заболевания человека коронавирусом 2019-nCoV и который теперь стал эпицентром эпидемии этой болезни.

Все они были эвакуированы в Германию самолетом Бундесвера, который вылетел из Кельна в пятницу, 31 января, и вернулся в ФРГ уже на следующий день.

11 немцев инфицированные коронавирусом

Вместе с двумя лицами общее количество зафиксированных случаев инфицирования немцев новым коронавируса 2019-nCoV достигла 11 Ранее министерство здравоохранения Баварии сообщало, что уже восьмой человек на территории этой федеральной земли заболел на эту болезнь.

Как и шесть других больных на коронавирус баварцев, это сотрудник фирмы, проводившей семинар с участием гражданки Китая. Она была инфицирована вирусом, однако почувствовала симптомы уже по возвращении на родину.

Также в субботу, 1 февраля, испанское министерство здравоохранения сообщило о случае инфицирования коронавирусом немецкого туриста, который до этого имел контакт с больным человеком. Он был изолирован в больнице острова Гомера.

Как сообщали Українські Новини, Москва не дала разрешения на дозаправку немецкого самолета с эвакуированными из Китая гражданами.

Тем временем, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.