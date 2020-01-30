Россия закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке. На такой шаг власти пошли в качестве одной из мер, чтобы не допустить распространение коронавируса, который охватил Китай и некоторые другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - заявил чиновник.

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