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30 января 2020, четверг, 16:11 53
Азия 2020-01-30T16:11:51+02:00
Українські Новини
Россия закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса

Россия закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса

Ольга Фандорина
Россия, Китай, закрытие границы, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке. На такой шаг власти пошли в качестве одной из мер, чтобы не допустить распространение коронавируса, который охватил Китай и некоторые другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - заявил чиновник.

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