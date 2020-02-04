Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабміні

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Наскільки мені відомо, з нашої фракції або партії ніхто не йде (в Кабмін), але справді будуть якісь ротації", - сказав він.

Арахамія зазначив, що уряд проводить переговори щодо кадрових змін і що йому не відомо про майбутніх кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

Перед цим Верховна Рада звільнила Олену Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. Бабак була звільнена за поданням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука. У той же час, Бабак називала дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.