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04 лютого 2020, вівторок, 19:04 40
Кабмін 2020-02-04T19:33:37+02:00
Українські Новини
Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабміні

Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабміні

Ярина Вацяк
Слуга народу, Давид Арахамія, кадрові зміни, Кабмін
Кабмін. Фото: Кабмін
Кабмін. Фото: Кабмін

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Наскільки мені відомо, з нашої фракції або партії ніхто не йде (в Кабмін), але справді будуть якісь ротації", - сказав він.

Арахамія зазначив, що уряд проводить переговори щодо кадрових змін і що йому не відомо про майбутніх кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

Перед цим Верховна Рада звільнила Олену Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. Бабак була звільнена за поданням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука. У той же час, Бабак називала дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.

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