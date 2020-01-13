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13 января 2020, понедельник, 12:25 479
Кабмин 2020-01-13T12:26:38+02:00
Українські Новини
Алена Бабак готовится уйти из Кабмина, - СМИ

Алена Бабак готовится уйти из Кабмина, - СМИ

Валерия Драгомирова

Одним из министров, которые могут быть отправлены в отставку в ближайшее время, может стать Алена Бабак, отвечающая в правительстве за региональное развитие и строительство. Причина – неудовлетворительные результаты работы.

Об этом пишет издание Главком.

За 4 месяца на должности вверенное ей министерство особых достижений не показало и вместо того, чтобы сосредоточиться на основных полномочиях ведомства – децентрализации, Бабак в большей мере занималась строительной сферой, отмечают журналисты. 

В частности, речь идет о попытках назначить своим заместителем экс-чиновника с поддельным дипломом, предложении создать некие коммунальные КП для завершения долгостроев, заступничестве за сомнительного главу ГАСИ.

"В октябре прошлого года в СМИ появилась новость, что отстраненного экс-главу ГАСК – Алексея Кудрявцева, который в настоящее время находится под следствием, могут назначить новым замминистра по развитию общин и территорий. Дело в то, что должность руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Кудрявцев занял, предъявив поддельный диплом Технического университета Молдовы. Громкий скандал, последовавший в конце 2018 года за обнародованием этой информации, повлек за собой открытие уголовного производства", - говорится в материале.

Издание отмечает, что якобы именно министр рекомендовала его в качестве своего заместителя, хотя, как эксперт по ЖКХ, не могла не знать, кто такой Кудрявцев. И только скандал в СМИ и возобновление уголовного производства по факту подделки документов, заставили ее отказаться от этой идеи. Ранее, в 2018 году, Бабак была одним из 150 народных депутатов-подписантов, которые требовали оставить Кудрявцева в должности главы ГАСИ.  

В декабре прошлого года Бабак попала в очередной скандал. Она фактически "обнулила" результаты конкурса на главу ГАСИ - ни один из трех победителей не прошел собеседование с министром.  Эксперты говорят, что таким образом была предпринята попытка сохранить в должности старого и.о. руководителя ГАСИ Александра Строкача, которого в материале называют "преемником Кудрявцева".

"Результаты работы Строкача в ГАСИ, по словам одного из сотрудников ведомства, можно охарактеризовать как "полный хаос" - выдача "пустых" разрешений и лицензий на строительство, фактическая остановка работы комиссии по рассмотрению проблемных вопросов в ГАСИ, неразбериха с реестром ГАСИ (сейчас специалисты выясняют, достоверные ли данные внесены в электронную базу)", - говорится в материале.

Как известно, Алена Бабак была назначена министром развития территорий и общин в августе 2019 года. До этого – народный депутат VIII созыва от партии "Самопомощь", эксперт в сфере ЖКХ. Жизнь Алены Бабак прошла от одной грантовой программы до другой - КМИС, ООН, USAID и т.д.  Основной причиной попадания Бабак в Кабмин Гончарука называют место ее рождения – Кривой Рог. При назначении на должность никого не смутил даже тот, что она уже являлась фигуранткой антикоррупционного расследования - не задекларировала свой бизнес в 2014 году.
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