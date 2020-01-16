Бабак считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке

Министр развития общин и территорий Алена Бабак считает дискредитацией информацию о своей отставке, появившуюся в средствах массовой информации.

Об этом она сообщила в интервью телеканалу 24, передают Українськi Новини.

"Это специальная дискредитация и манипулирование общественным мнением относительно того, что меня готовят к отставке. Это не является ни информацией Кабинета Министров, ни парламента, ни Офиса Президента. Думаю, есть круг заинтересованных лиц, которые хотели бы сформировать мнение, что происходит такой процесс", - сказала министр.

Бабак предполагает, что в ее дискредитации заинтересованы лица, связанные со сферой строительства.

При этом она отказалась называть фамилии этих заинтересованных лиц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука.

Тем временем пресс-служба правительства опровергла информацию об отставке премьер-министра.

15 декабря была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.