Обленерго і "Укрпошта" можуть стати постачальниками газу для українців, - Оржель

У той час як у січні Україна збільшила імпорт газу на 62,7%, Обленерго та акціонерне товариство "Укрпошта" можуть стати постачальниками газу для населення.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.



"З 1 травня ми будемо цим займатися, щоб у кожного українця з'явився альтернативний постачальник газу, щоб у кожного українця з'явився ефективний і новий облік газу", - сказав він.



Оржель підкреслив, що це необхідно для того, щоб у споживача була можливість вибирати постачальника газу. Також він додав, що цю послугу можуть надавати компанії, які вже мають досвід в постачанні.



"Ми будемо намагатися залучити ті інфраструктурні компанії, які вже є тут у споживача. Наприклад, обленерго, які постачають електроенергію зможуть постачати газ, або якщо ви купуєте в однієї компанії обленерго електроенергію і газ – вони будуть пропонувати вам знижку", - зазначив він.



Також Оржель додав, що таким постачальником може стати і "Укрпошта".



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