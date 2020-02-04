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04 лютого 2020, вівторок, 18:09 8
Економіка 2020-02-04T18:10:38+02:00
Українські Новини
Обленерго і "Укрпошта" можуть стати постачальниками газу для українців, - Оржель

Обленерго і "Укрпошта" можуть стати постачальниками газу для українців, - Оржель

Валерия Драгомирова
Олексій Оржель, обленерго, Укрпошта, Постачальник газу, Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

У той час як у січні Україна збільшила імпорт газу на 62,7%, Обленерго та акціонерне товариство "Укрпошта" можуть стати постачальниками газу для населення.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"З 1 травня ми будемо цим займатися, щоб у кожного українця з'явився альтернативний постачальник газу, щоб у кожного українця з'явився ефективний і новий облік газу", - сказав він.

Оржель підкреслив, що це необхідно для того, щоб у споживача була можливість вибирати постачальника газу. Також він додав, що цю послугу можуть надавати компанії, які вже мають досвід в постачанні.

"Ми будемо намагатися залучити ті інфраструктурні компанії, які вже є тут у споживача. Наприклад, обленерго, які постачають електроенергію зможуть постачати газ, або якщо ви купуєте в однієї компанії обленерго електроенергію і газ – вони будуть пропонувати вам знижку", - зазначив він.

Також Оржель додав, що таким постачальником може стати і "Укрпошта".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів.

Раніше радник Зеленського заматюкався, побачивши нові ціни на газ і пообіцяв поскаржитися президенту.

Тим часом в мережі тролять депутата Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

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