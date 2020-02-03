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03 февраля 2020, понедельник, 16:29 106
Экономика 2020-02-03T16:29:39+02:00
Українські Новини
В январе Украина увеличила импорт газа на 62,7%

В январе Украина увеличила импорт газа на 62,7%

Александр Дмитриенко
Импорт газа, Оператор ГТС Украины, Словакия, Польша

В январе 2020 года Украина увеличила импорт природного газа на 62,7%, или на 155,295 млн куб. м, до 403,001 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные государственной компании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", передают Українськi Новини.

В январе 2020 года, как и в январе 2019 и 2018, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года).

В том числе из Словакии в январе 2019 года было импортировано 390,426 млн куб. м, Польши - 12,575 млн куб. м.

При этом из Венгрии в январе газ не импортировался.

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В 2019 году Украина увеличила импорт природного газа на 34,5%, или на 3,656 млрд куб. м до 14 246,607 млн куб. м по сравнению с 2018 годом (10 590,6 млрд куб. м).

Из Словакии в 2019 году было импортировано 9 150,6 млн куб. м, Венгрии - 3 673,503 млн куб. м, Польши - 1 422,513 млн куб. м.

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