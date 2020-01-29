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29 января 2020, среда, 10:21 86
Экономика 2020-01-29T10:32:40+02:00
Українські Новини
Советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту

Советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту

Ольга Фандорина
Газ, Игорь Новиков, Тарифы на газ, Платежки за газ

В январе украинцы получили платежки за газ с ценами, которые на одну-две тысячи выше ожидаемых. Об этом заявил советник президента Украины Игорь Новиков в своем Facebook.

"Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4 650 грн за тысячу кубометров (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). 2. Пришли платёжки за январь с ценой 6 913 грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути - вот и близко не 4 650 грн. Какого х@я, вполне резонно спросите вы", - говорится в сообщении советника президента.

По словам Новикова, виновато в завышенных ценах в платежках руководство НАК "Нафтогаз Украины", которое закупило летом дорогой газ и "не желает расставаться с ним сейчас в ущерб себе и премиям".

По его словам, компания продолжает реализовывать дорогое голубое топливо. Новиков заявил, что менеджмент Нафтогаза лоббировал постановление Кабмина от 24 января, которое задним числом пересчитывает тарифы до 4 650 гривен. Однако, поскольку договоры с участниками рынка уже были заключены, принятие этого постановления не отразилось на реальных ценах на газ для потребителей. Советник президента пообещал обратиться к Зеленскому по поводу этого вопроса и опубликовал фотографии "справки" для главы государства. 

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на газ для населения по ПСО на 15,5%.

Также Кабмин ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла.

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