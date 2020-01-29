"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей

В то время, как цену на газ для населения по ПСО снизили на 15,5%, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" также снизила на февраль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 5 593 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 6 249,6 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 249,6 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил на январь 2020 года цены на газ для промпотребителей на 6-6,1% до 6 600 - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м (с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.