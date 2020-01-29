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29 января 2020, среда, 13:43 19
Экономика 2020-01-29T13:43:42+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей

"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей

Надежда Комендантова
Нефтегаз, цены на газ, Снижение цены на газ, Промпотребители, Газ
Газ.
Газ.

В то время, как цену на газ для населения по ПСО снизили на 15,5%, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" также снизила на февраль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 5 593 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 6 249,6 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 249,6 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил на январь 2020 года цены на газ для промпотребителей на 6-6,1% до 6 600 - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м (с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

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