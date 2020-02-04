Вдова загиблого командира Boeing-737 хоче отримувати $9 тис. компенсації щомісяця протягом 15 років

Катерина Гапоненко, вдова загиблого командира екіпажу літака МАУ, який був збитий 8 січня в Ірані, розповіла про те, на яку компенсацію за смерть чоловіка вона розраховує. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Стране".

"Я розраховую на компенсацію, яка має розмір заробітної плати мого чоловіка, помножений на кількість років, які залишалися йому до пенсії. Заробітна плата мого чоловіка становила $9000, а до пенсії йому залишалося 15 років. Або хоча б помножити суму його зарплати на кількість років, які залишилися до повноліття моєї молодшої доньки — їй зараз 6 років", — сказала Гапоненко.

Також Катерина уточнила, що до того часу, як молодшій доньці не виповниться 18 років, вона хотіла б отримувати щомісяця суму не менше, ніж була заробітна плата її чоловіка. Це 108 тисяч доларів в рік. За 15 років сума компенсацій, які хоче отримати вдова пілота МАУ, складе 1,62 млн доларів.

Гапоненко Катерина зізналася, що запропонованої Кабміном компенсації в 200 тисяч гривень недостатньо для того, щоб утримувати дітей.

"Я хочу стабільний щомісячний дохід, який забезпечить навчання моїх дочок. Це мінімальні вимоги. Про себе я навіть не кажу. Я знайду собі роботу, але скільки б я не отримувала, це не дозволить мені забезпечити навчання дочок так, як ми мріяли про це з чоловіком", — зазначила Катерина в інтерв'ю.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ.

Також Володимир Зеленський зазначив, що вважає недостатньою компенсацію Іраном сім'ям загиблих українців в результаті аварії літака за 80 тис. доларів.