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20 января 2020, понедельник, 14:12 547
Общество 2020-01-20T14:22:47+02:00
Українські Новини
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами

В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами

Анна Рудык
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Падение самолета, Похороны
Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня
Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня

Сегодня, 20 января, в Киеве на Берковецком кладбище проходят похороны погибших пилотов самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране. Об этом сообщает "Сегодня".

Так, сообщается, что на похороны Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко приехали около 400 человек. Среди них родные и коллеги пилота. Отпевание прошло в местной церкви, расположенной у входа на кладбище.

"Люди стоят, рыдая. Принесли букеты роз и гвоздик. Наумкина и Гопоненко похоронят рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы", - рассказал корреспондент издания.

Один из работников кладбища сообщил, что невдалеке от могил пилотов МАУ похоронен целый экипаж, погибший в 90-х.

В начале церемонии погребения над кладбищем по традиции пролетел самолет.

Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: СегодняПохороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня

Как сообщали Українські Новини, Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Также 19 января самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев.

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В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами
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