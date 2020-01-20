В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами

Сегодня, 20 января, в Киеве на Берковецком кладбище проходят похороны погибших пилотов самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране. Об этом сообщает "Сегодня". Так, сообщается, что на похороны Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко приехали около 400 человек. Среди них родные и коллеги пилота. Отпевание прошло в местной церкви, расположенной у входа на кладбище. "Люди стоят, рыдая. Принесли букеты роз и гвоздик. Наумкина и Гопоненко похоронят рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы", - рассказал корреспондент издания. Один из работников кладбища сообщил, что невдалеке от могил пилотов МАУ похоронен целый экипаж, погибший в 90-х. В начале церемонии погребения над кладбищем по традиции пролетел самолет. Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня Как сообщали Українські Новини, Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ. Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. Также 19 января самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев.