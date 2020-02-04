Рада призначила Шмигаля новим віце-прем'єром замість Бабак

Після звільнення Олени Бабак Верховна Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

За прийняття відповідного проекту постанови №2768 проголосували 278 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

Посаду голови Івано-Франківської обладміністрації Шмигаль займає з 1 серпня 2019 року.

До цього він був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

Також Шмигаль працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської обладміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук подав подання про призначення головою Мінрегіону губернатора Шмигаля

Також комітет з організації держвлади рекомендував Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля.