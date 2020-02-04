підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 лютого 2020, вівторок, 11:35 18
Верховна Рада і партії 2020-02-04T14:15:03+02:00
Українські Новини
Рада призначила Шмигаля новим віце-прем'єром замість Бабак

Рада призначила Шмигаля новим віце-прем'єром замість Бабак

Анна Рудык
Верховна Рада, Кабмін, Альона Бабак, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Після звільнення Олени Бабак Верховна Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

За прийняття відповідного проекту постанови №2768 проголосували 278 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

Посаду голови Івано-Франківської обладміністрації Шмигаль займає з 1 серпня 2019 року.

До цього він був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

Також Шмигаль працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської обладміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук подав подання про призначення головою Мінрегіону губернатора Шмигаля

Також комітет з організації держвлади рекомендував Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля.

Більше новин про: Верховна Рада Кабмін Альона Бабак Денис Шмигаль

Рада звільнила Бабак
Медики в Києві б'ють на сполох через скорочення кі...
Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: ч...
Арахамія прогнозує, що три міністри можуть написат...
Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300
Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок
Новини
За рік з дня загибелі робітника на будівництві "Немо" розслідування так й не просунулося, – ЗМІ 14:16
Грип в Україні: на карантин закрили майже половину шкіл в Запорізькій області 14:00 Доповнено
Домашній арешт Пашинського продовжили до кінця березня 13:45
Український проект отримав другу за півроку найбільшу міжнародну премію у галузі управлінського консалтингу 13:33
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
більше новин
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ серйозні втрати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok