Сегодня будет обсуждаться увольнение Бабак и назначение на ее место Шмыгаля, - источник

Премьер-министр Алексей Гончарук предлагает Верховной Раде уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить Вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник. По его словам, вопрос увольнения Бабак и назначения Шмыгаля в пятницу будет обсуждаться на комитете по вопросам организации организации власти. Шмыгаль является главой Ивано-Франковской областной администрации. Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука.Однако Бабак считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке.15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике. Тем временем пресс-служба Кабмина отрицает, что премьер Алексей Гончарук подал в отставку.