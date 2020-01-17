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  • Сегодня будет обсуждаться увольнение Бабак и назначение на ее место Шмыгаля, - источник
17 января 2020, пятница, 08:53 71
Политика 2020-01-17T08:54:26+02:00
Українські Новини
Сегодня будет обсуждаться увольнение Бабак и назначение на ее место Шмыгаля, - источник

Сегодня будет обсуждаться увольнение Бабак и назначение на ее место Шмыгаля, - источник

Валерия Драгомирова
Кабмин, Рада 9 созыва, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Алена Бабак
Алена Бабак. Фото: Минрегион
Алена Бабак. Фото: Минрегион

Премьер-министр Алексей Гончарук предлагает Верховной Раде уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить Вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, вопрос увольнения Бабак и назначения Шмыгаля в пятницу будет обсуждаться на комитете по вопросам организации организации власти.

Шмыгаль является главой Ивано-Франковской областной администрации.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука.

Однако Бабак считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике. 

Тем временем пресс-служба Кабмина отрицает, что премьер Алексей Гончарук подал в отставку. 

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